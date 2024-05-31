В последний день весны в Сыктывкар придет жара
- 06:45 31 мая
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- Татьяна Зубова
Стало известно, какой будет погода в Коми в последний день весны. По информации специалистов, 31 мая в регионе установится облачная погода с прояснениями.
На западе республики преимущественно без осадков, на востоке местами ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Ночью подует переменный ветер 1-5 метров в секунду, днём его сменит северо-западный до 7-12 метров в секунду, в районах крайнего северо-востока северный, северо-западный около 8-13 метров в секунду, при этом в ночное время и утром синоптики прогнозируют порывы до 15-17 метров в секунду.
Ночью температура вновь опустится ниже нуля - около -3... +5С. В юго-западной части Коми чуть теплее - в среднем +3...+8С, на севере +7...+12, на крайнем северо-востоке - около -2...+3, на юге Коми +13...+18, на юго-западе +19...+24°С.
В столице региона сегодня жара. Специалисты обещают температуру воздуха до +19... +21С. В ночное время похолодает до +3... +5С. Ночью ожидается переменный ветер около 1-3 метров в секунду, днем северо-западный до 6-11 метров в секунду. Осадков преимущественно не ожидается.