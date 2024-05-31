В последний день весны в Сыктывкар придет жара

Стало известно, какой будет погода в Коми в последний день весны. По информации специалистов, 31 мая в регионе установится облачная погода с прояснениями.

На западе республики преимущественно без осадков, на востоке местами ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Ночью подует переменный ветер 1-5 метров в секунду, днём его сменит северо-западный до 7-12 метров в секунду, в районах крайнего северо-востока северный, северо-западный около 8-13 метров в секунду, при этом в ночное время и утром синоптики прогнозируют порывы до 15-17 метров в секунду.