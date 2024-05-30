Новая льгота вводится с июня: всех без исключения пенсионеров от 55 лет ждет приятный сюрприз

Пенсионерам было передано сообщение о новой льготе, которая станет доступной уже с июня. На получение такой поддержки сможет рассчитывать любой человек в возрасте 55 лет и старше. При этом помощь гражданам старшего возраста будет выдаваться в двойном размере. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева , пишет PRIMPRESS.

По ее словам, новое решение для пожилых людей было принято представителями благотворительных организаций. Они начали собирать помощь для малообеспеченных слоев населения, чтобы передать ее каждому лично. Каждая компания отдельно подписывает указ на тему этой помощи.