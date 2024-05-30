Кишечная палочка, дрожжи и плесень: что нашли в мороженом специалисты Роскачества

Для проверки эксперты Роскачества закупили образцы 38 марок мороженого. В том числе 37 российских и одной казахстанской. В частности, кишечную палочку нашли в мороженом "Ермолино" и пломбире "Мишка на полюсе" компании "Шин Лайн" из Казахстана. Эксперты объяснили, что такие бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке.

Между тем производитель заявил, что по результатам проведенного анализа независимой лабораторией Минздрава Казахстана в пломбире кишечную палочку не нашли. Представители компании считают, что претензии могут возникнуть из-за нарушения требований к транспортировке партий продукции и хранению в местах продаж, сообщает РБК.

Самарский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Анастасия Новикова рассказала об опасности бактерий:

- Кишечная палочка - возбудитель пищевой токсикоинфекции, которая может вызвать клинику острого гастроэнтерита: рвота, жидкий стул, боли в животе, повышение температуры. Для маленького детского организма с неокрепшей иммунной системой употребление даже небольшой порции такого мороженого (примерно 50 граммов) чревато последствиями, вплоть до обезвоживания вследствие быстрой потери жидкости из-за рвоты и жидкого стула. В этих случаях необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, ведь обезвоживание у детей развивается очень быстро, - заявила Новикова.