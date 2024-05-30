Россияне отдохнут сразу 9 дней подряд: длинные выходные и сокращенная рабочая неделя в июне

Каждый год 12 июня жители России отмечают важный праздник - День России. В этот выходной можно провести время с близкими и друзьями и отдохнуть от работы.

В 2024 году День России выпадает на среду, поэтому рабочая неделя сократится с пяти до четырех дней для тех, кто работает по стандартному графику. Чтобы использовать праздничные дни по-максимумму, специалисты рекомендуют взять отпуск с 10, 11, 13 или 14 июня. Таким образом можно отдыхать девять дней подряд - с 8 по 16 июня включительно, из которых четыре будут выходными.