Невыносимо тяжелый июнь 2024 года: Тамара Глоба предсказала одному из знаков зодиака месяц бед
- 16:15 30 мая
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- Служба новостей
Согласно прогнозу известного астролога Тамары Глобы, в июне 2023 года единственным знаком зодиака, который столкнется с серьезными испытаниями, будут Рыбы - представители стихии Воды.
Астролог предупреждает, что Рыб ждет много работы, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем. Во второй половине июня Рыбам нужно особенно позаботиться о своем здоровье, так как может проявиться хроническое заболевание.
Кроме того, Рыб ожидают финансовые трудности. Проблемы с деньгами возникнут у них в середине июня. Также есть риск получить серьезную травму, поэтому Тамара Глоба не советует Рыбам уезжать далеко от дома.
Таким образом, согласно прогнозу астролога, июнь 2023 года станет для Рыб периодом серьезных испытаний, связанных со здоровьем, финансами и безопасностью, сообщает progorod43.ru.