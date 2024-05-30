Невыносимо тяжелый июнь 2024 года: Тамара Глоба предсказала одному из знаков зодиака месяц бед

Согласно прогнозу известного астролога Тамары Глобы, в июне 2023 года единственным знаком зодиака, который столкнется с серьезными испытаниями, будут Рыбы - представители стихии Воды.

Астролог предупреждает, что Рыб ждет много работы, из-за чего могут возникнуть проблемы со здоровьем. Во второй половине июня Рыбам нужно особенно позаботиться о своем здоровье, так как может проявиться хроническое заболевание.