В Европе отказались, а россияне до сих пор его едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки
- 14:15 30 мая
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- Служба новостей
В то время как в Европе отказались от использования ревеня из-за его возможного вредного воздействия на здоровье, в России этот овощ по-прежнему остается популярным и широко используется в кулинарии.
Ревень - многолетнее растение, которое в России традиционно применяют для приготовления компотов, варенья и пирогов. Однако в Европе от его употребления отказались, поскольку в ревене содержится щавелевая кислота, которая может негативно влиять на работу почек и мочевыводящей системы, приводя к образованию камней.
Несмотря на это, в России ревень остается популярным, так как считается полезным из-за высокого содержания витаминов и минералов. Однако медики предупреждают, что употребление ревеня должно быть умеренным, особенно для людей с заболеваниями почек и мочевыводящей системы. Листья ревеня содержат особенно высокую концентрацию щавелевой кислоты и их употреблять категорически не рекомендуется.
Таким образом, в России ревень по-прежнему широко используется, в отличие от Европы, но важно помнить о его потенциальной вредности и употреблять его осторожно, пишет progorodnn.ru.