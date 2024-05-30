Как в молодости: Как вернуть цвет седым волосам без краски и волшебства — рецепт от эндокринолога
- 14:10 30 мая
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- Служба новостей
Седина бывает ранней, а среди причин ее появления присутствует неочевидная — нехватка витаминов и других элементов в организме. Остановить развитие седины или даже вернуть волосам прежний цвет возможно. Об этом рассказала эндокринолог Диляра Лебедева в своем профессиональном блоге.
Одной из неочевидных причин ранней седины может быть нехватка витаминов и других элементов в организме. Существует возможность остановить развитие седины или даже вернуть волосам прежний цвет.
Очень часто седину вызывают стрессы, поэтому важно справляться со стрессом, в том числе с помощью магния. Также важно высыпаться. Если уже есть седые волосы, процесс можно обратить вспять или хотя бы остановить.
Для этого необходимо восполнить дефицит следующих веществ: тирозин, коллаген, железо, цинк, биотин и витамин С. Врач рекомендует проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы узнать, где содержатся эти элементы, и удостовериться в отсутствии противопоказаний. Седина сама по себе не опасна для здоровья, но часто является показателем нехватки важных веществ в организме, сообщает портал hibiny.ru.