"Будет вторая пенсия": пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Российских пожилых граждан проинформировали о возможности получить вторую пенсию по достижении 65 лет. Это предложение ожидает тех, кто после празднования "пенсионного" юбилея продолжил работать. Однако сумма второй выплаты окажется меньше первой, сообщает progorod43.ru.

Получение дополнительной пенсии доступно для нескольких групп пожилых людей. В первую очередь это относится к тем, кто имеет право на пенсию по специальному стажу. Такой возможностью обладают экс-военнослужащие или экс-сотрудники силовых структур. По достижении определенного возраста (65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) можно подать заявку на вторую пенсию от Социального фонда.