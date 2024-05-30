Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда широко известного российского сериала "Моя прекрасная няня" ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ее официальную страницу в соцсетях.



Актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года после продолжительной и тяжелой болезни. Сообщение об этом появилось на ее страницах в социальных сетях, информацию подтвердил ее директор Станислав Христов.

Заворотнюк долгое время боролась с раком головного мозга и с августа 2019 года перестала участвовать в театральных постановках. Большую популярность ей принес сериал "Моя прекрасная няня" (2004-2006 гг.).