Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
- 10:30 30 мая
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- Служба новостей
Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Звезда широко известного российского сериала "Моя прекрасная няня" ушла из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ее официальную страницу в соцсетях.
Актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая 2024 года после продолжительной и тяжелой болезни. Сообщение об этом появилось на ее страницах в социальных сетях, информацию подтвердил ее директор Станислав Христов.
Заворотнюк долгое время боролась с раком головного мозга и с августа 2019 года перестала участвовать в театральных постановках. Большую популярность ей принес сериал "Моя прекрасная няня" (2004-2006 гг.).
Мать Заворотнюк, Валентина, на просьбу дать комментарий сказала: "Не могу сейчас ничего говорить". Информация о месте и времени прощания с актрисой станет известна вечером 30 мая.