Указ подписан: всех россиян, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз с 1 июня
- 09:40 30 мая
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- Служба новостей
Росссийские граждане, получающие социальные выплаты или пенсии, предупреждены о новых изменениях, вступающих в силу с 13 мая. В стране начинается новый процесс, который в первую очередь затронет эти выплаты и возможность управления деньгами иным образом, сообщает ngnovoros.ru.
Финансовый эксперт Валерий Попов пояснил, что новые изменения связаны с процессом формирования личных сбережений. В частности, они проявятся после публикации главным статистическим учреждением страны новых данных об инфляции.
По данным за апрель, годовой рост цен в стране немного замедлился и опустился ниже 7,8%. Однако начало мая принесло неприятную новость: инфляция снова начала ускоряться. Этот процесс неизбежно отразится на покупательной способности денег в стране, особенно ощутимо это скажется на пенсионерах, являющихся наименее защищенной группой.
Попов советует всем, у кого есть сбережения в рублях, хранить их не в наличной форме, а в более надежных финансовых инструментах, таких как банковские вклады или накопительные счета. Многие банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам, несмотря на отсутствие изменений ключевой ставки Центрального Банка.