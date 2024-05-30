Черемуховые заморозки обрушатся на Россию и покосят весь урожай: как спасать посевы

Весна в России — время не только восхитительного цветения и теплых дней, но и непредсказуемых погодных условий, которые могут нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству. Одним из таких явлений являются черемуховые заморозки, которые могут неожиданно наступить и уничтожить большую часть вашего урожая. Подготовка к этим заморозкам — ключ к сохранению трудов и надеждам на богатый урожай.

По прогнозу сайта Gismeteo, уже в самом начале мая возможны ночные заморозки. К 4 мая ожидается сильный снег с дождем, столбики термометров в некоторых регионах центральной России упадут до +1 градуса Цельсия. Днем же температура не поднимется выше 10-11 градусов тепла. Такая температура продержится с 3 по 5 мая.



Что такое черемуховые заморозки?