В Сыктывкаре выявили опасные аттракционы

Специалисты Гостехнадзора службы Республики Коми, а именно Стройжилтехнадзора, выехали с проверкой в Кировском парке столицы Коми. Специалисты проверили безопасность сооружений и соответствия обязательным требованиям.

По результатам осмотра три из четырёх действующих на момент проверки аттракционов работали с нарушением правил безопасности.

Так, два аттракциона типа "Кузнечик" (батут для прыжков с использованием резиновых строп и подвесного пояса) не зарегистрированы в органах Гостехнадзора. Кроме того, на данных аттракционах отсутствовала информация, в том числе отсутствовали правила пользования, а опасные зоны не огорожены. Использование таких развлекательных сооружений представляют серьезную опасность для жизни и здоровья юных гостей парка. Также было выяснено, что элементы крепления батута "Ковбой", находятся за пределами ограждения, что позволяет посторонним лицам иметь к ним доступ. Владельцам аттракционов были направлены предостережения с требованиями устранить нарушения. В случае регулярных нарушений, управление предпримет меры, включая привлечение органов прокуратуры. Аналогичные проверки будут проводиться на постоянной основе во время всего летнего сезона.