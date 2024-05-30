Сыктывкарцы встретились в суде из-за "копеечного" телефона

В Сыктывкаре телефон стоимостью чуть больше двух тысяч рублей заставил двух знакомых встретиться в суде. Подробнее о разбирательстве рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как уточняется в материалах дела, в июне минувшего 2023 года сыктывкарец украл смартфон своей гостьи, пока та спала. Сумма ущерба составила 2 870 рублей и 85 копеек.