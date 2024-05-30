Сыктывкарцы встретились в суде из-за "копеечного" телефона
- 07:00 30 мая
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре телефон стоимостью чуть больше двух тысяч рублей заставил двух знакомых встретиться в суде. Подробнее о разбирательстве рассказали в пресс-службе судов Коми.
Как уточняется в материалах дела, в июне минувшего 2023 года сыктывкарец украл смартфон своей гостьи, пока та спала. Сумма ущерба составила 2 870 рублей и 85 копеек.
По показаниям самой потерпевшей, она пришла в гости к другу и вместе с его друзьями. Компания распивала спиртное в течение двух дней. На второй день, когда женщина проснулась, она обнаружила, что ее телефон исчез. Единственным гостем, кто ушел, был подсудимый. Горожанка посчитала, что именно он украл телефон и обратилась в полицию.
Во время рассмотрения уголовного дела подозреваемый признал вину. Позднее владелица телефона подала ходатайство о примирении с подсудимым и прекращении дела, поскольку тот извинился и выплатил ей всю сумму в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб.
Однако дело не прекратили, поскольку прокурор просил отказать ходатайстве, указывая на данные о личности подсудимого, обстоятельства преступления и его склонность к правонарушениям. Так, на его счету мелкие хищения, кроме того, на него уже заводили уголовные дела, которые были прекращены по разным причинам.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства потерпевшей, но учел извинения и компенсацию материального ущерба как смягчающее обстоятельство при назначении наказания. Изданным приговором мирового судьи мужчине назначили 60 часов обязательных работ.