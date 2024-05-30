Солнечно и тепло: погода в Коми 30 мая
- 06:45 30 мая
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- Татьяна Зубова
В Коми после снежной среды пришло долгожданное потепление. Подробнее о погоде рассказали в региональном ЦГМС.
Как уточнили синоптики, сегодня, 30 мая, в республике ожидается облачная погода с пояснениями. На севере Коми местами ожидаются временные осадки в виде снега, мокрого снега. В южных районах осадков не предвидится, лишь на крайнем юге ночью пройдет небольшой дождь.
Ветер северной четверти, днем в южных районах с переходом на юго-восточный, южный достигнет скорости 5-10 метров в секунду. В районах крайнего северо-востока возможны прорывы до 14 метров в секунду.
В ночное время температура воздуха не превысит -4...+1С, днем потеплеет до +4...+9С. Теплее всего на юго-западе Коми - здесь синоптики обещают 13-18 градусов выше нуля. В районах крайнего северо-востока, напротив, все еще держатся морозы - около -4... +1С.
В Сыктывкаре сегодня распогодится. После вчерашнего снегопада выглянет солнце, и температура воздуха днем прогреется до +15...+17°С, ночью столбик термометра опустится до -1...+1С. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, южный около 3-8 метров в секунду.