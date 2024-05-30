Забудьте про золу и про навоз! Посыпьте этим грядки в конце мая и собирайте урожай ведрами

Весна - активное время для работы в огороде. Важно уделить внимание рассаде и ухаживать за грядками. Эксперты подчеркивают, что правильное питание почвы важно для получения богатого урожая и здорового роста растений. В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза. Специалисты отмечают, что использование костной муки значительно улучшает состояние грядок и способствует здоровому росту растений.

Почему именно костная мука? Костная мука - это натуральное удобрение, богатое фосфором и кальцием, которые необходимы для укрепления корневой системы и развития растений. Она медленно разлагается, постепенно высвобождая питательные вещества, что делает ее идеальным выбором для использования в огороде.