Новая льгота вводится с 1 июня для пенсионеров России: касается всех от 58 лет и старше
- 05:55 30 мая
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- Служба новостей
С 1 июня 2023 года пенсионеры, получающие пенсии от ведущего железнодорожного оператора в стране, могут воспользоваться новым преимуществом - увеличенной скидкой на проезд поездами.
Ранее пенсионерам предоставлялась скидка 10% на железнодорожные билеты, а теперь она увеличена до 20%. Это преимущество будет действовать до 20 декабря текущего года, но не распространяется на поездки в новогодние дни.
Льготные тарифы доступны только для проезда в купейных вагонах. Чтобы получить скидку, пенсионеры должны приобрести билеты за 5 дней до отправления поезда. Билеты, купленные позже, не подлежат скидке.
Женщины-пенсионеры в возрасте от 58 лет также могут воспользоваться этим преимуществом с 1 июня 2023 года.
В целом, это новое преимущество позволит пенсионерам совершать поездки с заметной экономией до конца 2023 года, сообщает PRIMPRESS.