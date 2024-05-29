Новые изменения для жильцов с 1 июня - для всех, у кого есть счетчики

Начиная с 1 июня 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые значительно упрощают жизнь владельцам квартир в вопросе учета коммунальных платежей. Согласно этим изменениям, поставщики коммунальных услуг больше не имеют права требовать от жильцов предоставления документов, подтверждающих поверку счетчиков воды и электроэнергии.

Теперь обязанность по проверке наличия и сроков поверки счетчиков лежит на самих поставщиках услуг. Они должны самостоятельно обращаться к централизованной системе "Аршин", управляемой Росстандартом, которая содержит актуальную информацию обо всех проведенных поверках счетчиков по всей стране.