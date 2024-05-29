Новые изменения для жильцов с 1 июня - для всех, у кого есть счетчики
- 22:30 29 мая
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- Служба новостей
Начиная с 1 июня 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые значительно упрощают жизнь владельцам квартир в вопросе учета коммунальных платежей. Согласно этим изменениям, поставщики коммунальных услуг больше не имеют права требовать от жильцов предоставления документов, подтверждающих поверку счетчиков воды и электроэнергии.
Теперь обязанность по проверке наличия и сроков поверки счетчиков лежит на самих поставщиках услуг. Они должны самостоятельно обращаться к централизованной системе "Аршин", управляемой Росстандартом, которая содержит актуальную информацию обо всех проведенных поверках счетчиков по всей стране.
Ранее собственники жилья вынуждены были предоставлять эти документы при каждом обращении, а при их отсутствии рисковали получать счета с завышенными тарифами. Верховный суд России признал это требование незаконным, подчеркнув, что поставщики ресурсов имеют полный доступ к системе "Аршин" и могут самостоятельно получать всю необходимую информацию.
Эти изменения направлены на снижение бюрократической нагрузки на граждан и повышение прозрачности расчетов за коммунальные услуги. Теперь жильцы могут требовать перерасчет оплаты за период, в течение которого им начислялись повышенные тарифы без учета действительной поверки счетчиков.
Данное нововведение также позитивно скажется на удобстве и комфорте собственников жилья, избавив их от необходимости регулярно собирать и предоставлять документы. Это также повысит доверие к поставщикам коммунальных услуг и улучшит взаимодействие между ними и потребителями, создавая более прозрачную и эффективную систему учета и оплаты коммунальных расходов, сооьбщает sevastopolmedia.ru.