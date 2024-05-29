Вместо здоровья – геморрой: названы 8 последствий от привычки ходить 10 000 шагов в день

Новое исследование ученых из Сиднейского университета подтвердило, что проходить 10 тысяч шагов в день полезно для здоровья, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Однако это не касается тех, кто мало подготовлен к активности.

Многие из нас, стремясь улучшить здоровье или снизить вес, сталкивались с рекомендацией ходить 10 тысяч шагов в день. Эта идея пришла к нам из Японии, где в 1965 году был запатентован первый шагомер Manpo-kei, что переводится как «счетчик 10 тысяч шагов». С тех пор мнение о том, что именно такое количество шагов способно компенсировать сидячий образ жизни, укоренилось в сознании людей по всему миру.