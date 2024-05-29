Вместо здоровья – геморрой: названы 8 последствий от привычки ходить 10 000 шагов в день
- 21:45 29 мая
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- Служба новостей
Новое исследование ученых из Сиднейского университета подтвердило, что проходить 10 тысяч шагов в день полезно для здоровья, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Однако это не касается тех, кто мало подготовлен к активности.
Многие из нас, стремясь улучшить здоровье или снизить вес, сталкивались с рекомендацией ходить 10 тысяч шагов в день. Эта идея пришла к нам из Японии, где в 1965 году был запатентован первый шагомер Manpo-kei, что переводится как «счетчик 10 тысяч шагов». С тех пор мнение о том, что именно такое количество шагов способно компенсировать сидячий образ жизни, укоренилось в сознании людей по всему миру.
Недавнее исследование ученых из Сиднейского университета в Австралии подтвердило положительные эффекты такой активности. По словам Мэтью Ахмади, который возглавлял эксперимент, результаты показали, что чем больше люди ходят, тем лучше чувствуют себя, и тем ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это актуально как для активных спортсменов, так и для тех, кто большую часть времени проводит за рабочим столом.
Команда Ахмади проанализировала данные более 70 тысяч человек, участвующих в Британском биобанке, и выяснила, что положительные изменения в здоровье начинаются уже после 4000 шагов в день, а оптимальное количество для компенсации сидячего образа жизни варьируется от 9000 до 10000 шагов.
Однако, как предупреждает врач Ольга Уланкина, внезапное увеличение физической активности может навредить, особенно если человек ранее вел малоподвижный образ жизни. По её словам, чрезмерные нагрузки могут привести к варикозу, геморрою, болям в суставах, а также к проблемам с артериальным давлением и пульсом, пишет Фонтанка.
Доктор Уланкина советует подбирать уровень активности индивидуально, ориентируясь на рекомендации врачей и собственное самочувствие. Она также подчеркивает важность регулярности и разнообразия в физических упражнениях, правильного питания, достаточного количества сна и воды, а также частых прогулок на свежем воздухе для поддержания здоровья и хорошей физической формы, сообщает портал prufy.ru.