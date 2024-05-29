Огурцы плодоносят как сумасшедшие: сделайте на грядке эту элементарно простую манипуляцию

Опытные садоводы поделились методом, который, по их словам, способен увеличить урожайность огурцов путем проведения процедуры, называемой "ослепление". Этот метод формирования огуречного куста предполагает создание стрессовой ситуации для растений, что, в свою очередь, стимулирует их активный рост и развитие.

Согласно дачникам, после "ослепления" огурцы начинают активно расти и плодоносить с удвоенной силой. Растения, стремясь компенсировать потери, начинают развивать верхушки кустов, что приводит к увеличению количества плодов. Отрезая 4-5 нижних листьев, цветки, побеги, усы и завязи, сохраняя при этом остальные листья, можно запустить процесс "ослепления".