В Европе отказались, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки

В то время как в Европе отказались от использования ревеня из-за его возможного вредного воздействия на здоровье, в России этот овощ по-прежнему остается популярным и широко используется в кулинарии.

Ревень - многолетнее растение, которое в России традиционно применяют для приготовления компотов, варенья и пирогов. Однако в Европе от его употребления отказались, поскольку в ревене содержится щавелевая кислота, которая может негативно влиять на работу почек и мочевыводящей системы, приводя к образованию камней.