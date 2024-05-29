Как в молодости: Как вернуть цвет седым волосам без краски и волшебства — рецепт от эндокринолога

Седина бывает ранней, а среди причин ее появления присутствует неочевидная — нехватка витаминов и других элементов в организме. Остановить развитие седины или даже вернуть волосам прежний цвет возможно. Об этом рассказала эндокринолог Диляра Лебедева в своем профессиональном блоге.

Одной из неочевидных причин ранней седины может быть нехватка витаминов и других элементов в организме. Существует возможность остановить развитие седины или даже вернуть волосам прежний цвет.