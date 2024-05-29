"Вводят полный запрет". Россиян, кто платит за ЖКХ по счетчикам, ждут новые нормы

Владельцы жилья должны быть готовы к тому, что в ближайшее время определенные манипуляции с приборами учета будут полностью запрещены. Кроме того, многие могут рассчитывать на возврат излишне уплаченных сумм за прошлый период, пишет sevastopolmedia.ru.

В ближайшее время ожидаются следующие изменения в отношении приборов учета коммунальных ресурсов: