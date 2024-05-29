"Вводят полный запрет". Россиян, кто платит за ЖКХ по счетчикам, ждут новые нормы
- 13:45 29 мая
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- Служба новостей
Владельцы жилья должны быть готовы к тому, что в ближайшее время определенные манипуляции с приборами учета будут полностью запрещены. Кроме того, многие могут рассчитывать на возврат излишне уплаченных сумм за прошлый период, пишет sevastopolmedia.ru.
В ближайшее время ожидаются следующие изменения в отношении приборов учета коммунальных ресурсов:
- Будут полностью запрещены определенные манипуляции с приборами учета.
- Многие владельцы жилья смогут рассчитывать на возврат излишне уплаченных сумм за прошлый период.
Эти новые правила будут распространяться на всех собственников квартир, где установлены счетчики на воду, электричество и другие коммунальные ресурсы. Хотя счетчики обычно помогают экономить на платежах, иногда они также могут создавать проблемы.
Ранее управляющие компании и ТСЖ требовали от жильцов предоставлять документы, подтверждающие прохождение поверки счетчиков. Те, кто не предоставлял такие документы, рисковали, что им будут начислять плату по средним показателям, что часто приводило к дополнительным расходам.
Однако активные собственники жилья оспорили это требование в судах и добились его отмены. Теперь обязанность передавать документы о поверке счетчиков в управляющую компанию признана устаревшей.
В результате этих изменений жильцы могут рассчитывать на более справедливый подход к поверке счетчиков и начислению платы за коммунальные услуги.