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"Вводят полный запрет". Россиян, кто платит за ЖКХ по счетчикам, ждут новые нормы

"Вводят полный запрет". Россиян, кто платит за ЖКХ по счетчикам, ждут новые нормыФото из архива "Про Города"

Владельцы жилья должны быть готовы к тому, что в ближайшее время определенные манипуляции с приборами учета будут полностью запрещены. Кроме того, многие могут рассчитывать на возврат излишне уплаченных сумм за прошлый период, пишет sevastopolmedia.ru.

В ближайшее время ожидаются следующие изменения в отношении приборов учета коммунальных ресурсов:

  • Будут полностью запрещены определенные манипуляции с приборами учета.
  • Многие владельцы жилья смогут рассчитывать на возврат излишне уплаченных сумм за прошлый период.

Эти новые правила будут распространяться на всех собственников квартир, где установлены счетчики на воду, электричество и другие коммунальные ресурсы. Хотя счетчики обычно помогают экономить на платежах, иногда они также могут создавать проблемы.

Ранее управляющие компании и ТСЖ требовали от жильцов предоставлять документы, подтверждающие прохождение поверки счетчиков. Те, кто не предоставлял такие документы, рисковали, что им будут начислять плату по средним показателям, что часто приводило к дополнительным расходам.

Однако активные собственники жилья оспорили это требование в судах и добились его отмены. Теперь обязанность передавать документы о поверке счетчиков в управляющую компанию признана устаревшей.

В результате этих изменений жильцы могут рассчитывать на более справедливый подход к поверке счетчиков и начислению платы за коммунальные услуги.

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