Мука "ворует" творожный вкус у сырников: готовлю без нее — получаются в 100 раз вкуснее

freepik.com

Многие хозяйки добавляют в сырники муку, что неизбежно лишает их нежного творожного вкуса. Кулинар Наталья Калнина делится проверенным рецептом сырников без муки. Они получаются нежными, пышными и имеют насыщенный творожный вкус. Ингредиенты:

• Творог — 500 г;

• яйцо — 1 шт.;

• сахар — 1 ст.л.;

• манная крупа — 2 ст.л.

Творог должен быть мягким и сухим. Если творог жестковат, рекомендуется пропустить его через сито и тщательно размять. Разбиваем в творог яйцо, перемешиваем и добавляем манку. Оставляем на 15 минут, чтобы крупа разбухла и впитала лишнюю влагу. Если творог влажноват, можно добавить еще 1 ложку манки.

Формируем сырники руками или при помощи сервировочного кольца, чтобы края получились ровными (примерно 10 шт.). Обваливаем в муке и обжариваем на смеси сливочного и растительного масла до красивого золотистого цвета.

Сковородка подойдет толстостенная. Жарим сырники только на медленном огне по 1,5−2 минуты с каждой стороны. Крышкой сковороду можно не накрывать.