Ушлые дачники подвязывают кусты помидоров именно таким способом — даже подкормок не нужно

Согласно информации, представленной на дзен-канале опытного садовода Виктории Радзевской, существует более эффективный способ подвязывания томатных кустов по сравнению с использованием палочек или колышков.

Вместо них рекомендуется использовать шпагат и шпалеру. Шпалера представляет собой толстую веревку или металлический трос, закрепленный в верхней части теплицы над боковыми грядками. Для подвязки кустов эксперт предлагает делать сверху скользящую петлю, которая хорошо удерживает куст, но при необходимости ее можно натянуть или ослабить. Снизу, под вторым или третьим листом, также создается свободная петля, которую при необходимости можно регулировать, чтобы шпагат не врезался в стебель и не повредил его.