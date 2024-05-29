Указ подписан. Всех, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз с 1 июня

Граждане, получающие социальные выплаты или пенсии, предупреждены о новых изменениях, вступающих в силу с 13 мая. В стране начинается новый процесс, который в первую очередь затронет эти выплаты и возможность управления деньгами иным образом, сообщает ngnovoros.ru.

Финансовый эксперт Валерий Попов пояснил, что новые изменения связаны с процессом формирования личных сбережений. В частности, они проявятся после публикации главным статистическим учреждением страны новых данных об инфляции.