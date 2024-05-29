Грядет мощная волна заморозков, а потом адская жара: Вильфанд дал прогноз по регионам
- 09:20 29 мая
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- Служба новостей
Погода в завершающие дни мая будет разнообразная, как в зависимости от области страны, так и от времени суток. Ожидаемые показатели температур привел главный синоптик.
В Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах ожидается неустойчивая погода из-за столкновения теплых и холодных воздушных масс. Будут быстро формироваться облака, возможны грозы с сильным ветром до 25 м/с, местами до 35 м/с.
На юге Западной Сибири (Томская, Кемеровская области, Алтайский край) ожидаются дожди, местами ливни, грозы и град. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами до 25 м/с.
В Иркутской области прогнозируются заморозки до -3°C на севере и до +23-25°C на юге с повышенным риском пожаров.
На Урале также ожидаются грозы и сильный ветер. В густонаселенных регионах возможны заморозки до -3/-4°C.
В Приволжском ФО и Северо-Западе ночью ожидаются заморозки до -2°C, но днем температура может подниматься выше +20°C.
В Краснодарском крае 31 мая прогнозируются сильные дожди, грозы и ветер до 17 м/с.
В Москве во второй половине недели ожидается аномальная жара до +30°C, что на 5°C выше климатической нормы.