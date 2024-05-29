Грядет мощная волна заморозков, а потом адская жара: Вильфанд дал прогноз по регионам

Погода в завершающие дни мая будет разнообразная, как в зависимости от области страны, так и от времени суток. Ожидаемые показатели температур привел главный синоптик.

В Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах ожидается неустойчивая погода из-за столкновения теплых и холодных воздушных масс. Будут быстро формироваться облака, возможны грозы с сильным ветром до 25 м/с, местами до 35 м/с.