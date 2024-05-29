В медучреждениях Коми предлагают создать отделения для помощи нетрезвым гражданам
- 08:30 29 мая
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- Татьяна Зубова
В Коми предлагаются разработать законопроект о создании специализированных подразделений для оказания помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Об летом сообщает Комиинформ.
Обсуждение проекта закона запланировано на ближайшей сессии государственного совета уже в июне.
На данный момент в Коми отсутствуют специализированные организации для оказания помощи лицам в состоянии опьянения, однако необходимую помощь жители региона могут получить в республиканском наркологическом диспансере такую помощь. Для пациентов выделено семь коек. В ЦРБ Усинска для таких целей выделено четыре койки в наркологическом отделении.
В региональном Министерстве здравоохранения предлагают создать специализированные подразделения на базе психоневрологической больницы в Воркуте, республиканского наркологического диспансера в столице Коми, центральной районной больницы в Усинске, а также психиатрической больницы в Ухте.