В медучреждениях Коми предлагают создать отделения для помощи нетрезвым гражданам

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми предлагаются разработать законопроект о создании специализированных подразделений для оказания помощи гражданам в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Об летом сообщает Комиинформ.

Обсуждение проекта закона запланировано на ближайшей сессии государственного совета уже в июне.