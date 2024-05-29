Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте столичной мэрии, последний день подачи тепла датирован 30 мая. Решение приняли в связи с тем, что среднесуточная температуры воздуха превысила +8С

Тепловым компаниям города рекомендовали отключить тепло не только в жилых домах, но и социокультурных объектах столицы.