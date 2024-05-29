Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление
- 08:15 29 мая
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- Татьяна Зубова
Стало известно, когда в Сыктывкаре отключат отопление. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте столичной мэрии, последний день подачи тепла датирован 30 мая. Решение приняли в связи с тем, что среднесуточная температуры воздуха превысила +8С
Тепловым компаниям города рекомендовали отключить тепло не только в жилых домах, но и социокультурных объектах столицы.
Напомним, ранее администрация Сыктывкара перенесла завершение отопительного сезона в связи с низкой температурой воздуха. Ещё в середине мая температура опускалась ниже нуля. Из-за погодных условий, в том числе отложили гидравлические испытания.
Таким образом, жители Сыктывкара уже могут готовиться к летнему сезону и ожидать, что отопление будет отключено вовремя, а поставка горячего водоснабжения будет осуществляться по расписанию.