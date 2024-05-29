Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкар 29 мая накроет мокрым снегом

Сыктывкар 29 мая накроет мокрым снегомФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Снег вновь накроет столицу Коми. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС.

В целом в этот день на территории Коми синоптики обещают облачную погоду с прояснениями.

На северо-востоке в ночное время ожидается небольшой снег, днём - снег и мокрый снег. Тяжелее всего придется жителям Воркутинского района - здесь специалисты прогнозируют метель. Ветер подует с северо-запада, севера. Его скорость достигнет 7-12 метров в секунду. В Воркутинском районе порывы могут достигнуть 15-17 метров в секунду. Ночью температура не превысит -2... -7С, днём потеплеет до -1... +4С.

На юго-западе также выпадут осадки: в дневное время дождь, ночью и утром - мокрый снег. На крайнем юге ночью придет гроза. Ветер восточный, северо-восточный около 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура здесь опустится до -1... +4С, в дневное время воздух прогреется до +8... +13С.

В столице республики сегодня с самого утра обычно и снежно. Город накрыло мокрым снегом. Однако к полудню распогодится. Температура поднимется до отметки 13-15 градусов выше нуля. Ночью +1... +3С. Ветер северо-восточный около 4-9 метров в секунду.

...

  • 0

Популярное

Последние новости