Сыктывкар 29 мая накроет мокрым снегом

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Снег вновь накроет столицу Коми. Эту информацию подтвердили в региональном ЦГМС. В целом в этот день на территории Коми синоптики обещают облачную погоду с прояснениями.

На северо-востоке в ночное время ожидается небольшой снег, днём - снег и мокрый снег. Тяжелее всего придется жителям Воркутинского района - здесь специалисты прогнозируют метель. Ветер подует с северо-запада, севера. Его скорость достигнет 7-12 метров в секунду. В Воркутинском районе порывы могут достигнуть 15-17 метров в секунду. Ночью температура не превысит -2... -7С, днём потеплеет до -1... +4С.

На юго-западе также выпадут осадки: в дневное время дождь, ночью и утром - мокрый снег. На крайнем юге ночью придет гроза. Ветер восточный, северо-восточный около 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура здесь опустится до -1... +4С, в дневное время воздух прогреется до +8... +13С.