Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции
- 08:45 29 мая
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- Служба новостей
Росконтроль провел проверку качества растворимого кофе и опубликовал список марок, которые не рекомендуется покупать даже со скидками, так как они оказались подделкой. Проверка была проведена на сублимированных видах кофе, которые популярны и просты в приготовлении.
В результате исследования, проведенного в лаборатории, были выявлены лучшие марки растворимого кофе. К ним относятся Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.
В то же время, в черный список Росконтроля попали марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite. Эти кофе не соответствуют стандартам, поскольку в их составе были обнаружены цикорий и зерновые злаки, а не 100% кофейные зерна.