Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции

Росконтроль провел проверку качества растворимого кофе и опубликовал список марок, которые не рекомендуется покупать даже со скидками, так как они оказались подделкой. Проверка была проведена на сублимированных видах кофе, которые популярны и просты в приготовлении.

В результате исследования, проведенного в лаборатории, были выявлены лучшие марки растворимого кофе. К ним относятся Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти продукты получили высокую оценку за качество и безопасность.