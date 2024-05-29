Забудьте про золу и про навоз! Посыпьте этим грядки в конце мая и собирайте урожай ведрами

Весной важно уделять внимание рассаде и уходу за грядками. Для получения богатого урожая и здорового роста растений эксперты подчеркивают важность правильного питания почвы. В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза - использование костной муки.

Костная мука - это натуральное удобрение, богатое фосфором и кальцием, необходимыми для укрепления корневой системы и развития растений. Она медленно разлагается, постепенно высвобождая питательные вещества, что делает ее идеальным выбором для использования в огороде.