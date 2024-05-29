Забудьте про золу и про навоз! Посыпьте этим грядки в конце мая и собирайте урожай ведрами
- 07:15 29 мая
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Весной важно уделять внимание рассаде и уходу за грядками. Для получения богатого урожая и здорового роста растений эксперты подчеркивают важность правильного питания почвы. В конце мая существует особый секрет, который может быть даже лучше древесной золы и навоза - использование костной муки.
Костная мука - это натуральное удобрение, богатое фосфором и кальцием, необходимыми для укрепления корневой системы и развития растений. Она медленно разлагается, постепенно высвобождая питательные вещества, что делает ее идеальным выбором для использования в огороде.
Для применения костной муки нужно очистить грядки от сорняков, хорошо разрыхлить почву, затем равномерно распределить 100-200 г на кв.м и заделать в почву на глубину 5-10 см. После этого нужно обильно полить грядки.
Костная мука имеет ряд преимуществ: обеспечивает долговременное действие, улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и водопроницаемой, а также является экологически чистым натуральным удобрением. Эксперты рекомендуют комбинировать ее с другими органическими удобрениями для достижения наилучших результатов, сообщает ngnovoros.ru.