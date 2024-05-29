Новая льгота вводится с 1 июня для пенсионеров России: касается всех от 58 лет и старше

С 21 мая 2023 года пенсионеры, получающие пенсии от ведущего железнодорожного оператора в стране, могут воспользоваться новым преимуществом - увеличенной скидкой на проезд поездами.

Ранее пенсионерам предоставлялась скидка 10% на железнодорожные билеты, а теперь она увеличена до 20%. Это преимущество будет действовать до 20 декабря текущего года, но не распространяется на поездки в новогодние дни.