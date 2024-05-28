Указ подписан: жителей России готовят к появлению новой валюты

Центральный банк России объявил новые сроки внедрения цифрового рубля. По прогнозам, уже с 2025 года у россиян появится возможность использовать новую форму национальной валюты. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что переход на цифровой рубль будет плавным и ненавязчивым. Наличные деньги и банковские карты никто не собирается отменять - у граждан будет выбор, каким способом расплачиваться.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты, дополнив уже привычные нам монеты и банкноты. Эксперты предполагают, что новая валюта может быстро набрать популярность - уже через год после запуска доля цифрового рубля в транзакциях может достичь 41%.

Внедрение цифрового рубля - это не одномоментное событие, а постепенный процесс, который займет 5-7 лет. На первом этапе его будут использовать для ограниченного круга операций, но со временем сфера применения будет расширяться.