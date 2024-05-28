Раз в месяц всегда выдавливаю зубную пасту в пакет: идеальный лайфхак для решения насущной проблемы

Освежители воздуха сегодня стоят немалых денег, а если семья большая, то на магазинных средствах можно разориться. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним способом, который заменит все покупные средства для устранения неприятных запахов в туалете. О нем рассказал автор телеграм-канала «Ай, да хозяйка».

Для создания самодельного ароматизатора для унитаза вам понадобится зубная паста, твердое мыло и пакетик. Нужно разрезать кусок мыла на несколько частей, положить его в пакет. Туда же выдавите немного зубной пасты.