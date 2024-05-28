Новая льгота вводится с 1 июня для пенсионеров РФ: касается всех от 58 лет и старше

С 1 июня текущего года пожилые граждане получили новое преимущество, которое уже было им сообщено. Каждый пенсионер теперь имеет возможность воспользоваться этим преимуществом, оформив необходимые документы для путешествий. Об этом сообщила специалист по пенсиям Анастасия Киреева, как сообщает агентство PRIMPRESS.

По словам Киреевой, теперь пенсионеры, получающие пенсии от ведущего железнодорожного оператора в стране, могут рассчитывать на максимальную скидку на проезд поездами. Это преимущество будет действовать с 1 июня и до конца текущего года.