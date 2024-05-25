Росконтроль назвал сливочное масло, в котором больше всего "пальмы"

Росконтроль провел масштабные проверки сливочного масла и обнаружил, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, такие как пальмовое масло. Чтобы опровергнуть стереотип о низком качестве недорогого сливочного масла, эксперты отправили образцы на анализ в лабораторию.

Результаты проверки показали, что недорогое сливочное масло также может быть хорошего качества и натуральным. Из 31 проверенной марки только четыре марки, а именно масло «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki, полностью соответствуют требованиям. Эксперты рекомендуют без опасений приобретать именно эти бренды.