"Страдать будем все": Вильфанд рассказал, когда адская жара придет в Россию
- 18:15 22 мая
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- Служба новостей
Лето 2024 года в России, обещает быть знойным. Метеорологи прогнозируют аномально высокие температуры, доходящие до +35°C. Жара продержится до осени, а пик зноя ожидается в июле и августе.
Главный синоптик страны Роман Вильфанд отмечает, что тенденция к высоким летним температурам сохраняется уже не первый год. Сентябрь 2023 года стал фактически четвертым летним месяцем, и в этом году синоптики также прогнозируют тёплый сентябрь.
Однако, в отличие от прошлого года, осадки в сентябре 2024 года будут обильными. Это станет некоторым облегчением после затяжной жары, так как сентябрь 2023 года вошел в историю как самый сухой.
В целом, жителей России ждет жаркое лето с переменчивой облачностью и дождливой осенью.