"Страдать будем все": Вильфанд рассказал, когда адская жара придет в Россию

Лето 2024 года в России, обещает быть знойным. Метеорологи прогнозируют аномально высокие температуры, доходящие до +35°C. Жара продержится до осени, а пик зноя ожидается в июле и августе.

Главный синоптик страны Роман Вильфанд отмечает, что тенденция к высоким летним температурам сохраняется уже не первый год. Сентябрь 2023 года стал фактически четвертым летним месяцем, и в этом году синоптики также прогнозируют тёплый сентябрь.