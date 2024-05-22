В Ижемском районе пропал мужчина, но искать его пока невозможно

В Ижемском районе в поисках человека задействовали спасателей. По информации администрации района, аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" комитета ГО и ЧС 20 мая выехал на реку Ижма между деревней Диюр и селом Краснобор. Предполагается, что в этом месте 19 мая утонул 34-летний мужчина.

Однако приступить к поискам пропавшего спасатели не смогли. Дело в том, что уровень реки слишком высокий. Кроме этого, на реке ещё не сошёл лёд. Плавающие годы представляют смертельную опасность для поисковиков.

Спасатели продолжат работу, как только уровень воды опустится, сообщили в управлении.

Напомним, ранее на реке в Коми утонул житель Петербурга. Столичный гость прибыл в Пажгу Сыктывдинского района на майские праздники. Здесь мужчина родился и провёл детство. Местные жители увидели его тело на реке и вызвали спасателей.