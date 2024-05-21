Через 12 лет зарплата более половины жителей Коми вырастет до 100 тысяч рублей

В течение 7-8 лет, зарплата более половины населения Коми вырастет до 100 тысяч рублей и более. Эту информацию подтвердили в RIA Рейтинг. В течение двух лет и восьми месяцев, такую сумму смогут получать более четверти жителей региона, с учетом покупательной способности региона. А через 12 лет и три месяца 100 тысяч рублей в месяц будут получать уже 75% населения республики.

Добавим, на сегодняшний день республика занимает 42 место в рейтинге регионов России по динамике заработных плат. Коми, в том числе опережает Томскую область, Республику Марий Эл и Республику Мордовия.