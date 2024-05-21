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Через 12 лет зарплата более половины жителей Коми вырастет до 100 тысяч рублей

Через 12 лет зарплата более половины жителей Коми вырастет до 100 тысяч рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В течение 7-8 лет, зарплата более половины населения Коми вырастет до 100 тысяч рублей и более. Эту информацию подтвердили в RIA Рейтинг. В течение двух лет и восьми месяцев, такую сумму смогут получать более четверти жителей региона, с учетом покупательной способности региона. А через 12 лет и три месяца 100 тысяч рублей в месяц будут получать уже 75% населения республики.

Добавим, на сегодняшний день республика занимает 42 место в рейтинге регионов России по динамике заработных плат. Коми, в том числе опережает Томскую область, Республику Марий Эл и Республику Мордовия.

Напомним, ранее мы писали о том, где жители Сыктывкара могут заработать больше 100 тысяч рублей прямо сейчас. Примечательно, что работодатели готовы предлагать такие суммы не только на руководящих должностях, но также рядовым рабочим и специалистам.

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