Где в Сыктывкаре заработать больше 100 тысяч рублей в месяц
- 08:00 28 февраля
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- Татьяна Зубова
Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в городах численностью до 500 тысяч человек и отобрал, в том числе самые высокооплачиваемые "позиции" в столице Коми.
Больше всего в феврале работодатели готовы предложить водителю категории "Е". Оплата труда здесь 140 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, компания предоставит питание, спецодежду, медосмотры, оформление карты тахографа и корпоративные скидки.
Примерно вдвое меньше могут заработать менеджеры по продаже мебели - 80 тысяч рублей.
Региональный менеджер может получать 60 тысяч рублей. Однако обязательными требованиями для сотрудника здесь обозначены высшее медицинское или фармацевтическое образование и релевантный опыт работы.
Неплохо могут заработать и водители вилочного погрузчика - зарплата здесь от 55 тысяч рублей. Чуть меньше предлагают журналистам - от 50 тысяч рублей.
Также среди других предложений с высоким уровнем оплаты труда - вакансии руководителей, инженеров, а также специалистов в сфере продаж.