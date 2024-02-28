Где в Сыктывкаре заработать больше 100 тысяч рублей в месяц

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал вакансии в городах численностью до 500 тысяч человек и отобрал, в том числе самые высокооплачиваемые "позиции" в столице Коми.

Больше всего в феврале работодатели готовы предложить водителю категории "Е". Оплата труда здесь 140 тысяч рублей в месяц. Кроме этого, компания предоставит питание, спецодежду, медосмотры, оформление карты тахографа и корпоративные скидки.