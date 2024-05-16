Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых жителей России будут вынуждены работать
- 09:40 16 мая
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- Служба новостей
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте числа работающих людей на рынке труда, что связано с увеличением пенсионного возраста в России. В результате этого в экономике появилось около 2,7 миллиона новых рабочих мест. Кроме того, Голикова отметила, что около 60% пенсионеров в России продолжают работать.
Она подчеркнула важность создания системы обучения для людей пожилого возраста, чтобы эффективно использовать их потенциал на протяжении всей их карьеры. Также Голикова сообщила, что участие людей в возрасте от 40 до 54 лет в рабочей силе достигло рекордного уровня и составило 93% к концу 2023 года.
Напомним, что с 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, сообщает progoroduhta.ru.
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