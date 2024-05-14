Роскачество нашло запрещенный "мясной клей" в твороге — какой покупать, а какой — нет
- 17:05 14 мая
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- Служба новостей
По результатам исследования Роскачества было обнаружено, что некоторые торговые марки творога содержат запрещенную в России добавку, известную как микробная трансглютаминаза или "мясной клей". Эта добавка использовалась для ускорения процесса производства и сэкономления на естественных заквасках, однако ее применение в пищевой промышленности запрещено.
В исследовании было проанализировано 21 бренд творога, и в шести из них были выявлены нарушения микробиологической безопасности. Продукция марок "Свежее завтра" и "Славянские кружева" содержала "мясной клей". Некоторые другие марки превышали допустимые нормы по содержанию дрожжей и плесени.
Также было отмечено, что творог, приобретенный на Даниловском рынке в Москве, был небезопасным с точки зрения микробиологической безопасности. В образце, приобретенном на этом рынке, была обнаружена кишечная палочка.
Согласно анализу Роскачества, творог от некоторых производителей, таких как "Домик в деревне", "Простоквашино", "Савушкин" и другие, соответствовал микробиологическим стандартам и считался безопасным для употребления, сообщает портал hibiny.ru.