В руках у сыктывкарского школьника во время урока загорелся телефон. Об этом сообщает Комиинформ.

Происшествие случилось вчера, 15 мая, в седьмой школе. Во время урока один из четвероклассников стал разбирать свой телефон. Когда он начал извлекать аккумулятор, устройство загорелось и начало дымиться.