В руках у сыктывкарского школьника во время урока загорелся телефон
- 07:00 16 мая
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- Татьяна Зубова
В руках у сыктывкарского школьника во время урока загорелся телефон. Об этом сообщает Комиинформ.
Происшествие случилось вчера, 15 мая, в седьмой школе. Во время урока один из четвероклассников стал разбирать свой телефон. Когда он начал извлекать аккумулятор, устройство загорелось и начало дымиться.
В мэрии столицы Коми заверили, что происшествие закончилось без жертв. Всех учащихся эвакуированы в коридор на динамическую паузу, а кабинет оставили пустым для проветривания. Никто из детей не пострадал. Сообщается, что возгорание и задымление оказались незначительными, потому даже автоматическая пожарная сигнализация не сработала. Вызов пожарных на место происшествия также не потребовался. В настоящее время школа продолжает свою работу в штатном режиме.
Напомним, в конце мая в столице полицейские будут проверять городских школьников на трезвость. Профилактические меры связаны с проведением последних звонков и выпускных в школах города.