В дни выпускных в Сыктывкаре будут ловить пьяных школьников
- 21:45 14 мая
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- Олег Помидоров
В день последнего звонка и в выпускные в столице Коми пройдут профилактические рейды.
Так, операция “Подросток” пройдет в Сыктывкаре с 15 мая по 30 сентября для профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках проводимых мероприятий, правоохранители будут проводить информационную работу с родителями. Во время бесед им расскажут о том как проводить время летом и где можно трудоустроить подростка.
Кроме этого, правоохранители посетят семьи, находящиеся в социально-опасном положении, а также семьи несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учете в полиции.
Самые главные рейды пройдут 25 мая в день последних звонков с 19 до 23 часов и 29 июня в день проведения выпускных вечеров с 18 по 23 часов.