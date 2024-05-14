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В дни выпускных в Сыктывкаре будут ловить пьяных школьников

В дни выпускных в Сыктывкаре будут ловить пьяных школьниковфото из архива "Про Город Сыктывкар"

В день последнего звонка и в выпускные в столице Коми пройдут профилактические рейды. 

Так, операция “Подросток” пройдет в Сыктывкаре с 15 мая по 30 сентября для профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

В рамках проводимых мероприятий, правоохранители будут проводить информационную работу с родителями. Во время бесед им расскажут о том как проводить время летом и где можно трудоустроить подростка.

Кроме этого, правоохранители посетят семьи, находящиеся в социально-опасном положении, а также семьи несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учете в полиции.

Самые главные рейды пройдут 25 мая в день последних звонков с 19 до 23 часов и 29 июня в день проведения выпускных вечеров с 18 по 23 часов.
 

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