В дни выпускных в Сыктывкаре будут ловить пьяных школьников

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В день последнего звонка и в выпускные в столице Коми пройдут профилактические рейды. Так, операция “Подросток” пройдет в Сыктывкаре с 15 мая по 30 сентября для профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

В рамках проводимых мероприятий, правоохранители будут проводить информационную работу с родителями. Во время бесед им расскажут о том как проводить время летом и где можно трудоустроить подростка.

Кроме этого, правоохранители посетят семьи, находящиеся в социально-опасном положении, а также семьи несовершеннолетних, которые состоят на профилактическом учете в полиции.