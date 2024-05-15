Воркутинец спустя более 20 лет брака решил оспорить отцовство в отношении ребенка и оказался прав

Воркутинский городской суд удовлетворил требования местного жителя, требовавшего оспорить отцовство. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.

Мужчина обратился в суд с исковым заявлением, просив установить, что не является отцом несовершеннолетнего и исключить сведения об отце из акта о рождении ребенка. Мужчина пояснил, что более 20 лет назад прекратил брачные отношения с супругой, а брак официально расторгли лишь в 2023 году. При этом в свидетельстве о рождении своего ребенка женщина в графе "отец" указала истца, что противоречит истине.