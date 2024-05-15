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Воркутинец спустя более 20 лет брака решил оспорить отцовство в отношении ребенка и оказался прав

Воркутинец спустя более 20 лет брака решил оспорить отцовство в отношении ребенка и оказался правФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Воркутинский городской суд удовлетворил требования местного жителя, требовавшего оспорить отцовство. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе судов Коми.

Мужчина обратился в суд с исковым заявлением, просив установить, что не является отцом несовершеннолетнего и исключить сведения об отце из акта о рождении ребенка. Мужчина пояснил, что более 20 лет назад прекратил брачные отношения с супругой, а брак официально расторгли лишь в 2023 году. При этом в свидетельстве о рождении своего ребенка женщина в графе "отец" указала истца, что противоречит истине. 

Суд назначил судебно-генетическую экспертизу для решения вопроса об отцовстве. По заключению эксперта, биологическое отцовство истца в отношении несовершеннолетнего исключено. В результате исковые требования мужчины были удовлетворены судом. Добавим, решение в законную силу еще не вступило.

Напомним, ранее с аналогичным иском в суд обратился житель Коми, которого смутила группа крови своего сына, отличающаяся от его. Однако экспертиза все сомнения родителя развеяла, подтвердив отцовство.

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