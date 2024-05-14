В Прилузье обнаружили тело мертвого мужчины, что пропал 1 мая
- 08:15 14 мая
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- Татьяна Зубова
В Прилузском районе на реке Гыркуль обнаружили тело мертвого рыбака, что пропал еще 1 мая. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ".
По информации управления, в воскресенье, 12 мая, в районную полицию поступил сигнал о том, что жители поселка Ваймес обнаружили тело человека в реке. Позднее выяснилось, что погибшим оказался мужчина 1979 года рождения, что ушел на рыбалку по большой воде, а после пропал. Тогда на поиски выезжали спасатели, но проделанная работа не принесла результатов. Лишь спустя почти две недели, когда уровень воды на реке резко упал, погибшего все-таки удалось обнаружить. На место происшествия также прибыли следователи.
Напомним, ранее в Коми жители Пажги обнаружили на реке тело мертвого петербуржца. Житель северной столицы некогда проживал в селе. Сюда он приехал на майские праздники, чтобы отдохнуть и порыбачить. Опасное хобби закончилось трагично.