В Прилузье обнаружили тело мертвого мужчины, что пропал 1 мая

В Прилузском районе на реке Гыркуль обнаружили тело мертвого рыбака, что пропал еще 1 мая. Об этом сообщает Комиинформ со ссылкой на аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ".

По информации управления, в воскресенье, 12 мая, в районную полицию поступил сигнал о том, что жители поселка Ваймес обнаружили тело человека в реке. Позднее выяснилось, что погибшим оказался мужчина 1979 года рождения, что ушел на рыбалку по большой воде, а после пропал. Тогда на поиски выезжали спасатели, но проделанная работа не принесла результатов. Лишь спустя почти две недели, когда уровень воды на реке резко упал, погибшего все-таки удалось обнаружить. На место происшествия также прибыли следователи.