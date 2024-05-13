В Воркуте под колеса легкового авто попала 84-летняя пенсионерка

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Воркуте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая женщина. Согласно информации, предоставленной УГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел вчера, 12 мая, ровно в полдень. Виновником аварии оказался 32-летний мужчина, который, управляя автомобилем Kia, двигался задним ходом по дворовой территории дома №53Б на улице Ленина. Водитель не проверил безопасность маневра и наехал на пешехода. Под колесами авто оказалась 84-летняя пенсионерка.

В результате воркутинка получила серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лобной области. Тем не менее пострадавшая отказалась от госпитализации.