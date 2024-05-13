В Воркуте под колеса легкового авто попала 84-летняя пенсионерка
- 06:30 13 мая
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- Татьяна Зубова
В Воркуте произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая женщина. Согласно информации, предоставленной УГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел вчера, 12 мая, ровно в полдень.
Виновником аварии оказался 32-летний мужчина, который, управляя автомобилем Kia, двигался задним ходом по дворовой территории дома №53Б на улице Ленина. Водитель не проверил безопасность маневра и наехал на пешехода. Под колесами авто оказалась 84-летняя пенсионерка.
В результате воркутинка получила серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лобной области. Тем не менее пострадавшая отказалась от госпитализации.
Напомним, ранее в Коми под колеса авто попал 94-летний сыктывкарец. Происшествие случилось 10 мая рядом с магазином "Магнит" на улице Красных Партизан.