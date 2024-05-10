В Сыктывкаре лихач на «Газели» сбил 94-летнего пешехода возле «Магнита»
- 10:30 10 мая
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- Белла Лебедева
Водитель автомобиля имеет стаж вождения с 2010 года.
В результате ДТП, произошедшего 9 мая в Сыктывкаре, пешеход, мужчина 1930 года рождения, получил серьезные травмы и был госпитализирован.
По информации региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля ГАЗ 33025, мужчина 1992 года рождения, совершал маневр задним ходом на прилегающей территории дома №70 по улице Красных партизан. Однако, не заметим мужчину, он наехал на пешехода, находившегося позади машины.
Пострадавший получил множественные травмы, включая сотрясение, черепно-мозговую травму, раны и переломы. Среди них - рваная рана, открытый перелом запястья, ушиб левой стопы, а также перелом третьего, четвертого и пятого пальцев правой кисти. После прибытия на место происшествия скорой помощи, пенсионера госпитализировали.