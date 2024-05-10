В Сыктывкаре лихач на «Газели» сбил 94-летнего пешехода возле «Магнита»

Фото УГИБДД по Коми

Водитель автомобиля имеет стаж вождения с 2010 года. В результате ДТП, произошедшего 9 мая в Сыктывкаре, пешеход, мужчина 1930 года рождения, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля ГАЗ 33025, мужчина 1992 года рождения, совершал маневр задним ходом на прилегающей территории дома №70 по улице Красных партизан. Однако, не заметим мужчину, он наехал на пешехода, находившегося позади машины.