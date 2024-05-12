Восстанут из пепла: Володина назвала знак, которому с 13 мая предстоит новый путь, полный счастья

Правда, все будет не так просто, как вам кажется. Водолеям придется собрать в кулак всю волю и смелость, чтобы пережить эти изменения. Они могут доставить вам немало боли, однако в скором времени вы поймете, что все было на благо. И подобно птице Феникс сумеете возродиться из пепла для счастливой и спокойной жизни. А небеса до конца 2024 года даруют вам защиту от всех проблем и невзгод, которые могут встать у вас на пути.