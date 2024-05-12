Всего несколько раз так польете помидоры, и кусты томатов на максимум заполонят грядки

Рассада весной, огород весной, грядки весной — эти ключевые слова звучат как музыка для ушей любого садовода. Ведь с приходом весны каждый желает увидеть, как его усилия превращаются в щедрый урожай. Особенно это касается томатов, которые могут щедро отблагодарить за правильный уход. По словам опытных дачников, существует простой, но эффективный способ увеличения урожайности томатов, который заключается в особом способе полива.

Как рассказали эксперты, ключ к пышному кусту томатов — в правильном и своевременном увлажнении. По словам агрономов, для достижения максимальной урожайности томатных кустов необходимо поливать их не только регулярно, но и в определённой манере. Со слов садоводов, оптимальный метод — это использование умеренного количества воды, но с добавлением раствора, который стимулирует рост и плодоношение.